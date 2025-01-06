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Мохамед Салах догнал Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров АПЛ всех времён

Мохамед Салах догнал Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров АПЛ всех времён
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 18 голов и отдал 13 результативных передач в 19 матчах английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Вчера египтянин поразил ворота «Манчестер Юнайтед» (2:2) и вписал своё имя в историю АПЛ.

Гол в ворота «МЮ» стал для Салаха 175-м за карьеру в АПЛ, и по данному показателю он сравнялся с легендарным форвардом «Арсенала» французом Тьерри Анри. Всего же в бомбардирском списке АПЛ они теперь оба занимают седьмую строчку.

Следующая цель Салаха — Фрэнк Лэмпард, у которого 177 голов. Возглавляет топ Алан Ширер с 260 мячами.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной

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