Мохамед Салах догнал Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров АПЛ всех времён

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 18 голов и отдал 13 результативных передач в 19 матчах английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Вчера египтянин поразил ворота «Манчестер Юнайтед» (2:2) и вписал своё имя в историю АПЛ.

Гол в ворота «МЮ» стал для Салаха 175-м за карьеру в АПЛ, и по данному показателю он сравнялся с легендарным форвардом «Арсенала» французом Тьерри Анри. Всего же в бомбардирском списке АПЛ они теперь оба занимают седьмую строчку.

Следующая цель Салаха — Фрэнк Лэмпард, у которого 177 голов. Возглавляет топ Алан Ширер с 260 мячами.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной