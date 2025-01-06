«Ливерпуль» может заменить Салаха одной из главных звёзд атаки «Реала»

«Ливерпуль» заинтересован в 24-летнем вингере «Реала» Родриго, сообщает El Nacional.

По данным источника, для главного тренера Арне Слота Родриго является идеальной потенциальной заменой Салаху. Его скорость, дриблинг и результативность отлично вписываются в стиль игры, который тренер стремится реализовать на «Энфилде». Его молодость и потенциал для роста делают его долгосрочной стратегической инвестицией для английского клуба.

Контракт Салаха заканчивается летом, а египтянин недавно заявил, что клуб не ведёт с ним переговоры о продлении соглашения. Сообщается, что бразилец будет одним из приоритетов «Ливерпуля» на следующем летнем рынке.

В этом сезоне Родриго сыграл 21 матч, забил пять голов и отдал четыре ассиста.

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