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Экс-арбитры Ла Лиги прокомментировали удаление Винисиуса в матче с «Валенсией»

Экс-арбитры Ла Лиги прокомментировали удаление Винисиуса в матче с «Валенсией»
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Экс-арбитры Ла Лиги Эдуардо Итурральде Гонсалес и Антонио Матеу Лаос выразили недовольство удалением вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 12-го тура с «Валенсией», где игрок толкнул вратаря хозяев Столе Димитриевски в область лица. Встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 2:1.

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

«VAR не предназначен для этой цели. Мы обсуждали это уже множество раз. Для того чтобы поведение считалось агрессивным, необходимо, чтобы была задействована чрезмерная сила. Кадр, который нам показали в телепрограмме, значительно лучше того, который увидел судья, когда его пригласили к монитору.

Когда VAR вызывает судью, его не должны заставлять принимать решение, показывая такие изображения. Это был общий план, по которому невозможно адекватно оценить степень применённой силы Винисиуса к Димитриевски», — приводит слова Лаоса Marca.

«В отчёте не упоминается, что Винисиус проявлял агрессивное поведение по отношению к судье. На мой взгляд, это слишком мягкое утверждение по сравнению с тем, что Сото Градо говорил изначально. Судья проявляет излишнюю снисходительность, хотя [поведение Винисиуса] может послужить основанием для пересмотра статьи.

Если отчёт составлен неправильно, это может обернуться серьёзными последствиями. Я всегда утверждаю, что судья может ошибаться по поводу пенальти, игры рукой, красной карточки, но в отчёте, который должен быть правдивым, необходимо максимально точно и честно описать произошедшее.

Содержимое протокола и то, что он говорит в аудиозаписи, сильно разнятся», — приводит слова Итурральде Marca.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что бразильский футболист может быть дисквалифицирован на срок от четырёх до 12 матчей.

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