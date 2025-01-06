Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, куда может перейти Дани Ольмо из-за проблем в «Барселоне»

Стало известно, куда может перейти Дани Ольмо из-за проблем в «Барселоне»
Комментарии

Полузащитник Дани Ольмо может присоединиться к «Милану», об этом пишет Corriere della Sera.

По данным источника, итальянский клуб предложил испанцу шестимесячный контракт, в котором будет прописано, что футболист летом может вернуться в «Барселону».

Краткосрочный трансфер позволил бы «Милану» усилиться, а «Барселоне» найти выход из сложившейся ситуации после отказа регистрировать Ольмо на вторую часть сезона как игрока «блауграны».

1 января Ла Лига убрала Ольмо и Пау Виктора из списка заявленных на сезон игроков. В то же время туда был добавлен защитник Андреас Кристенсен.

В текущем сезоне в активе 26-летнего Ольмо шесть голов и один ассист в 15 матчах за «Барселону».

Дани Ольмо отметился фантастическим ударом в зале «Милуоки Бакс»

Материалы по теме
«Барса» громко прокололась. Но что творит Ольмо?!
«Барса» громко прокололась. Но что творит Ольмо?!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android