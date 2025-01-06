Стало известно, куда может перейти Дани Ольмо из-за проблем в «Барселоне»

Полузащитник Дани Ольмо может присоединиться к «Милану», об этом пишет Corriere della Sera.

По данным источника, итальянский клуб предложил испанцу шестимесячный контракт, в котором будет прописано, что футболист летом может вернуться в «Барселону».

Краткосрочный трансфер позволил бы «Милану» усилиться, а «Барселоне» найти выход из сложившейся ситуации после отказа регистрировать Ольмо на вторую часть сезона как игрока «блауграны».

1 января Ла Лига убрала Ольмо и Пау Виктора из списка заявленных на сезон игроков. В то же время туда был добавлен защитник Андреас Кристенсен.

В текущем сезоне в активе 26-летнего Ольмо шесть голов и один ассист в 15 матчах за «Барселону».

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