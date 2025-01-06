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Маркус Рашфорд может перейти в «Милан» — Ди Марцио

Маркус Рашфорд может перейти в «Милан» — Ди Марцио
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Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может стать игроком «Милана», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, итальянский клуб хочет, чтобы «красные дьяволы» взяли на себя большую часть зарплаты игрока. Также обе стороны заинтересованы только в арендном соглашении на полгода без права выкупа.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Решфорда в € 55 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Рашфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

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