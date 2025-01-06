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Арне Слот высказался об игре Трента в матче с «Манчестер Юнайтед»

Арне Слот высказался об игре Трента в матче с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал игру правого защитника Трента Александер-Арнольда в домашнем матче 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который завершился с ничейным счётом (2:2).

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52'     1:1 Гакпо – 59'     2:1 Салах – 70'     2:2 Диалло – 80'    

«Я думаю, на игру Трента повлияло то, что ему пришлось играть против Бруну Фернандеша и Диогу Дало, которые являются двумя игроками стартового состава Португалии, великолепными, замечательными игроками. У нас есть фантастический игрок Диогу Жота, и он даже не играет за Португалию, так что это говорит о том, насколько хорош «Юнайтед», — приводит слова Слота ESPN.

Напомним, турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 46 очков после 19 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.

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