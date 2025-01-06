Арне Слот высказался об игре Трента в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал игру правого защитника Трента Александер-Арнольда в домашнем матче 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который завершился с ничейным счётом (2:2).

«Я думаю, на игру Трента повлияло то, что ему пришлось играть против Бруну Фернандеша и Диогу Дало, которые являются двумя игроками стартового состава Португалии, великолепными, замечательными игроками. У нас есть фантастический игрок Диогу Жота, и он даже не играет за Португалию, так что это говорит о том, насколько хорош «Юнайтед», — приводит слова Слота ESPN.

Напомним, турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 46 очков после 19 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.