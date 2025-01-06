Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Атлетико» покинул свой пост спустя 12 лет работы в клубе

Спортивный директор «Атлетико» покинул свой пост спустя 12 лет работы в клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский спортивный директор мадридского «Атлетико» Андреа Берта расторг контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «матрасников».

В заявлении клуба говорится, что Берта и мадридский «Атлетико» достигли соглашения о расторжении контракта. Отметим, что итальянский специалист занимал пост спортивного директора в мадридском клубе с 2013 года, когда Берта пришёл из «Дженоа». Изначально он присоединился к отделу международного скаутинга, впоследствии занял должность технического директора клуба. В 2017 году он стал спортивным директором, заменив Хосе Луиса Переса Каминеро.

Напомним, за время работы Андреа Берты «матрасники» завоевали Кубок Испании в 2013-м, два чемпионских титула Ла Лиги в сезоне-2013/2014 и в сезоне-2020/2021, Суперкубок Испании в 2014 году, выиграли Лигу Европы УЕФА в сезоне-2017/2018 и Суперкубок УЕФА в 2018-м.

Материалы по теме
«Атлетико» повторил клубный рекорд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android