Спортивный директор «Атлетико» покинул свой пост спустя 12 лет работы в клубе

Итальянский спортивный директор мадридского «Атлетико» Андреа Берта расторг контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «матрасников».

В заявлении клуба говорится, что Берта и мадридский «Атлетико» достигли соглашения о расторжении контракта. Отметим, что итальянский специалист занимал пост спортивного директора в мадридском клубе с 2013 года, когда Берта пришёл из «Дженоа». Изначально он присоединился к отделу международного скаутинга, впоследствии занял должность технического директора клуба. В 2017 году он стал спортивным директором, заменив Хосе Луиса Переса Каминеро.

Напомним, за время работы Андреа Берты «матрасники» завоевали Кубок Испании в 2013-м, два чемпионских титула Ла Лиги в сезоне-2013/2014 и в сезоне-2020/2021, Суперкубок Испании в 2014 году, выиграли Лигу Европы УЕФА в сезоне-2017/2018 и Суперкубок УЕФА в 2018-м.