Усман Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высказался о победе парижского клуба над «Монако» со счётом 1:0 в матче за Суперкубок Франции. Вингер забил победный мяч на 90+2-й минуте.

«В конце концов, мы победили. Мы все очень довольны результатом. Это был тяжёлый матч. Мы вернулись после 10-дневного отпуска. Это был матч с большой интенсивностью, он сложился в нашу пользу, мы счастливы. В целом это была заслуженная победа. У «Монако» были шансы, и они могли выйти вперёд, но, если ты не выигрываешь этот финал, этот трофей, ты можешь сказать себе, что плохо начал январь», — приводит слова Дембеле RMC Sport.