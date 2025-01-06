Усман Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции
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Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высказался о победе парижского клуба над «Монако» со счётом 1:0 в матче за Суперкубок Франции. Вингер забил победный мяч на 90+2-й минуте.
Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Дембеле – 90+2'
«В конце концов, мы победили. Мы все очень довольны результатом. Это был тяжёлый матч. Мы вернулись после 10-дневного отпуска. Это был матч с большой интенсивностью, он сложился в нашу пользу, мы счастливы. В целом это была заслуженная победа. У «Монако» были шансы, и они могли выйти вперёд, но, если ты не выигрываешь этот финал, этот трофей, ты можешь сказать себе, что плохо начал январь», — приводит слова Дембеле RMC Sport.
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