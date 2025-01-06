Джейми Каррагер разобрал игру «Манчестер Юнайтед» под руководством Аморима

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался об игре «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима, а также заявил, что ожидал победы мерсисайдцев в матче с «красными дьяволами» в рамках 20-го тура АПЛ. Встреча завершилась вничью — 2:2.

«Все говорят о системе и о том, что Аморим должен её изменить. Я не думаю, что это так. Они были очень плохи в матче «Ньюкасла» в понедельник, и во многом это было связано с тренером, командой, которую он создал, и игроками, которых он туда поставил.

Временами эта система даёт сбои, потому что есть пространство, и два центральных игрока полузащиты могут быть незащищёнными. Вам нужна помощь от двух атакующих игроков полузащиты, чтобы вернуться и помочь, или защитники должны прыгать туда и прессинговать.

Я думаю, это стало главным изменением по сравнению с вечером понедельника. Магуайр и Мартинес временами прессинговали, а Фернандеш и Амад отходили назад. Я знал, что «Манчестер Юнайтед» будет намного лучше, но я всё равно ожидал, что «Ливерпуль» выиграет эту игру», — приводит слова Каррагера Sky Sports.