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Джейми Каррагер разобрал игру «Манчестер Юнайтед» под руководством Аморима

Джейми Каррагер разобрал игру «Манчестер Юнайтед» под руководством Аморима
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Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался об игре «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима, а также заявил, что ожидал победы мерсисайдцев в матче с «красными дьяволами» в рамках 20-го тура АПЛ. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52'     1:1 Гакпо – 59'     2:1 Салах – 70'     2:2 Диалло – 80'    

«Все говорят о системе и о том, что Аморим должен её изменить. Я не думаю, что это так. Они были очень плохи в матче «Ньюкасла» в понедельник, и во многом это было связано с тренером, командой, которую он создал, и игроками, которых он туда поставил.

Временами эта система даёт сбои, потому что есть пространство, и два центральных игрока полузащиты могут быть незащищёнными. Вам нужна помощь от двух атакующих игроков полузащиты, чтобы вернуться и помочь, или защитники должны прыгать туда и прессинговать.

Я думаю, это стало главным изменением по сравнению с вечером понедельника. Магуайр и Мартинес временами прессинговали, а Фернандеш и Амад отходили назад. Я знал, что «Манчестер Юнайтед» будет намного лучше, но я всё равно ожидал, что «Ливерпуль» выиграет эту игру», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

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