Постекоглу — о поражении «Тоттенхэма» от «Ньюкасла»: мы заслужили победу

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу подвёл итоги матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:2).

«Игроки преданы делу, им не всё равно. Конечно, парни разочарованы. Я могу их понять, но сам я злюсь, потому что мы заслуживали победу в этой встрече», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

Напомним, матч между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» состоялся 4 января. Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Ньюкасл Юнайтед». Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» набрал 24 очка в 20 матчах и расположился на 11-й строчке в английской Премьер-лиге. «Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков за аналогичное количество встреч.