Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Патрик Виейра высказался об отсутствии игрового времени у Балотелли в «Дженоа»

Патрик Виейра высказался об отсутствии игрового времени у Балотелли в «Дженоа»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра после ничьей в матче с «Лечче» (0:0) ответил на вопрос об отсутствии игрового времени у 34-летнего нападающего Марио Балотелли.

Италия — Серия А . 19-й тур
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 0
Дженоа
Генуя

«Марио — важный игрок, как другие футболисты, которые не приняли участия в матче. У нас есть и другие игроки на скамейке запасных. Мы — команда, и все мы важны. Я принял это решение сегодня, завтра оно может измениться. Клуб и команда — самые важные вещи. Если мы поймём это, то будем делать такие важные вещи, как сегодня», — приводит слова Виейра Football Italia.

Балотелли присоединился к «Дженоа» в конце октября в качестве свободного агента. За этот период 34-летний игрок принял участие в шести матчах Серии А, в которых провёл на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями.

Материалы по теме
Балотелли может покинуть «Дженоа» спустя два месяца после прихода в клуб — GdS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android