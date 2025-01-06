Патрик Виейра высказался об отсутствии игрового времени у Балотелли в «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра после ничьей в матче с «Лечче» (0:0) ответил на вопрос об отсутствии игрового времени у 34-летнего нападающего Марио Балотелли.

«Марио — важный игрок, как другие футболисты, которые не приняли участия в матче. У нас есть и другие игроки на скамейке запасных. Мы — команда, и все мы важны. Я принял это решение сегодня, завтра оно может измениться. Клуб и команда — самые важные вещи. Если мы поймём это, то будем делать такие важные вещи, как сегодня», — приводит слова Виейра Football Italia.

Балотелли присоединился к «Дженоа» в конце октября в качестве свободного агента. За этот период 34-летний игрок принял участие в шести матчах Серии А, в которых провёл на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями.