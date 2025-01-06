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«Интер» — «Милан»: во сколько финал Суперкубка Италии, где смотреть трансляцию онлайн

«Интер» — «Милан»: во сколько финал Суперкубка Италии, где смотреть трансляцию онлайн
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Сегодня, 6 января, состоится финальный матч Суперкубка Италии по футболу. В игре за трофей встретятся «Интер» и «Милан». Миланское дерби состоится на нейтральном стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию миланского дерби. В прямом эфире встречу «Интера» и «Милана» покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в полуфинале Суперкубка Италии «Интер» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0. «Милан», в свою очередь, оставил за бортом турнира «Ювентус» — 2:1. Все матчи проходили в Саудовской Аравии.

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