Клаудио Раньери стал автором уникального достижения в истории римских дерби
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73-летний Клаудио Раньери стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть все четыре первых римских дерби с «Лацио» в качестве тренера «Ромы», сообщает Opta Sports.
Раньери вновь возглавил римлян в ноябре 2024 года. Ранее специалист уже занимал должность главного тренера «Ромы» с 2009 по 2011 год и с марта по июнь 2019 года. Последним местом работы итальянского специалиста являлся «Кальяри».
Вчера, 5 января, состоялся матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Лацио». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. «Рома» одержала победу со счётом 2:0.
Италия — Серия А . 19-й тур
05 января 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Пеллегрини – 10' 2:0 Салемакерс – 18'
Удаления: нет / Кастельянос – 90+5'
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