Клаудио Раньери стал автором уникального достижения в истории римских дерби

73-летний Клаудио Раньери стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть все четыре первых римских дерби с «Лацио» в качестве тренера «Ромы», сообщает Opta Sports.

Раньери вновь возглавил римлян в ноябре 2024 года. Ранее специалист уже занимал должность главного тренера «Ромы» с 2009 по 2011 год и с марта по июнь 2019 года. Последним местом работы итальянского специалиста являлся «Кальяри».

Вчера, 5 января, состоялся матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Лацио». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. «Рома» одержала победу со счётом 2:0.