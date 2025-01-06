Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клаудио Раньери стал автором уникального достижения в истории римских дерби

Клаудио Раньери стал автором уникального достижения в истории римских дерби
Комментарии

73-летний Клаудио Раньери стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть все четыре первых римских дерби с «Лацио» в качестве тренера «Ромы», сообщает Opta Sports.

Раньери вновь возглавил римлян в ноябре 2024 года. Ранее специалист уже занимал должность главного тренера «Ромы» с 2009 по 2011 год и с марта по июнь 2019 года. Последним местом работы итальянского специалиста являлся «Кальяри».

Вчера, 5 января, состоялся матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Лацио». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. «Рома» одержала победу со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 19-й тур
05 января 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Пеллегрини – 10'     2:0 Салемакерс – 18'    
Удаления: нет / Кастельянос – 90+5'
Материалы по теме
«Рома» уверенно обыграла «Лацио» в римском дерби в Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android