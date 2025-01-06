Экс-вратарь «Спартака» Ребров назвал Угальде лучшим игроком РПЛ

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, ныне работающий в системе клуба, рассказал, кого считает лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги прямо здесь и сейчас. Он выделил форварда красно-белых Манфреда Угальде.

«В прошлом сезоне выделил бы Тюкавина. Но если говорить сейчас, то назову Угальде. Манфред – лучший футболист этой части сезона. Для меня он вне конкуренции», — сказал Артём Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Угальде ушёл на зимний перерыв в статусе лидера бомбардирской гонки чемпионата России. На его счету 15 голов по итогам 18 туров РПЛ.