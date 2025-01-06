Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Спартака» Ребров назвал Угальде лучшим игроком РПЛ

Экс-вратарь «Спартака» Ребров назвал Угальде лучшим игроком РПЛ
Комментарии

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, ныне работающий в системе клуба, рассказал, кого считает лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги прямо здесь и сейчас. Он выделил форварда красно-белых Манфреда Угальде.

«В прошлом сезоне выделил бы Тюкавина. Но если говорить сейчас, то назову Угальде. Манфред – лучший футболист этой части сезона. Для меня он вне конкуренции», — сказал Артём Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Угальде ушёл на зимний перерыв в статусе лидера бомбардирской гонки чемпионата России. На его счету 15 голов по итогам 18 туров РПЛ.

Материалы по теме
«Угальде в топ-клубе АПЛ? Не верится». Лучший бомбардир первого чемпионата России — об РПЛ
Эксклюзив
«Угальде в топ-клубе АПЛ? Не верится». Лучший бомбардир первого чемпионата России — об РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android