«Химки» опубликовали расписание товарищеских матчей во время сборов

Подмосковные «Химки» объявили, с кем сыграют во время зимних учебно-тренировочных сборов. Так, команда Франка Артиги встретится, в частности, с сербским «Явором» и казахстанским «Кайратом».

Полное расписание товарищеских матчей «Химок»:

24 января: «Явор»;

31 января (утро): «Черноморец»;

31 января (вечер): СКА-Хабаровск;

5 февраля: «Динамо» Махачкала;

8 февраля: «Жанис»;

14 февраля: «Кайрат»;

18 февраля: «КАМАЗ»;

22 февраля: «Пари НН».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».