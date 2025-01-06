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«Химки» опубликовали расписание товарищеских матчей во время сборов

«Химки» опубликовали расписание товарищеских матчей во время сборов
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Подмосковные «Химки» объявили, с кем сыграют во время зимних учебно-тренировочных сборов. Так, команда Франка Артиги встретится, в частности, с сербским «Явором» и казахстанским «Кайратом».

Полное расписание товарищеских матчей «Химок»:

24 января: «Явор»;
31 января (утро): «Черноморец»;
31 января (вечер): СКА-Хабаровск;
5 февраля: «Динамо» Махачкала;
8 февраля: «Жанис»;
14 февраля: «Кайрат»;
18 февраля: «КАМАЗ»;
22 февраля: «Пари НН».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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