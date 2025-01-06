Невилл — о матче с «Ливерпулем»: это было лучшее выступление «МЮ» под руководством Аморима

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о ничьей «красных дьяволов» с «Ливерпулем» (2:2) в рамках 20-го тура АПЛ.

«Это было лучшее выступление под руководством Рубена Аморима, если не всего сезона с большим отрывом, ведь команда приехала на «Энфилд» к лучшей команде лиги за весь год. Это превосходит победу над «Сити», у которых сейчас не лучшие времена, и им повезло, что они одержали ту победу.

Но сегодня они были великолепны, они полностью заслужили свою победу — простите, но я ощущаю это именно так. Нет ни одного болельщика «Манчестер Юнайтед», который, проснувшись, не ожидал бы худшего.

Майну, Угарте и Фернандеш контролировали полузащиту против Гравенберха, Джонса и Мак Аллистера, которые были выдающимися на протяжении всего сезона. Задняя линия сыграла хорошо, но именно они были лучшими. Это было выдающееся выступление», — приводит слова Невилла Sky Sports.