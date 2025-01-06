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Невилл — о матче с «Ливерпулем»: это было лучшее выступление «МЮ» под руководством Аморима

Невилл — о матче с «Ливерпулем»: это было лучшее выступление «МЮ» под руководством Аморима
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о ничьей «красных дьяволов» с «Ливерпулем» (2:2) в рамках 20-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52'     1:1 Гакпо – 59'     2:1 Салах – 70'     2:2 Диалло – 80'    

«Это было лучшее выступление под руководством Рубена Аморима, если не всего сезона с большим отрывом, ведь команда приехала на «Энфилд» к лучшей команде лиги за весь год. Это превосходит победу над «Сити», у которых сейчас не лучшие времена, и им повезло, что они одержали ту победу.

Но сегодня они были великолепны, они полностью заслужили свою победу — простите, но я ощущаю это именно так. Нет ни одного болельщика «Манчестер Юнайтед», который, проснувшись, не ожидал бы худшего.

Майну, Угарте и Фернандеш контролировали полузащиту против Гравенберха, Джонса и Мак Аллистера, которые были выдающимися на протяжении всего сезона. Задняя линия сыграла хорошо, но именно они были лучшими. Это было выдающееся выступление», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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