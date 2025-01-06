«Комо» заинтересован в трансфере 36-летнего Матича — Sky Sport Italia

Итальянский «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас, заинтересован в приобретении 36-летнего полузащитника «Лиона» Неманьи Матича, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, Матич рассмотрит возможность переезда в Италию, если будут подходящие экономические условия для заключения сделки.

Отметим, что Матич и Фабрегас вместе играли в составе лондонского «Челси».

Матич стал игроком «Лиона» в январе 2024 года. В текущем сезоне серб провёл 18 матчей в составе французского клуба во всех турнирах. Результативными действиями защитник не отметился. Ранее футболист также выступал за «Ренн», «Рому», «Манчестер Юнайтед», «Бенфику» и «Витесс».