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«Комо» заинтересован в трансфере 36-летнего Матича — Sky Sport Italia

«Комо» заинтересован в трансфере 36-летнего Матича — Sky Sport Italia
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Итальянский «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас, заинтересован в приобретении 36-летнего полузащитника «Лиона» Неманьи Матича, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, Матич рассмотрит возможность переезда в Италию, если будут подходящие экономические условия для заключения сделки.

Отметим, что Матич и Фабрегас вместе играли в составе лондонского «Челси».

Матич стал игроком «Лиона» в январе 2024 года. В текущем сезоне серб провёл 18 матчей в составе французского клуба во всех турнирах. Результативными действиями защитник не отметился. Ранее футболист также выступал за «Ренн», «Рому», «Манчестер Юнайтед», «Бенфику» и «Витесс».

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