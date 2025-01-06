Непомнящий: Промесу будет тяжело вписаться в нынешний состав «Спартака»

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал слухи о возможном возвращении Квинси Промеса в московский «Спартак». Он считает, что нидерландцу будет тяжело вписаться в нынешний состав красно-белых. Непомнящий сомневается, что Промес усилит «Спартак».

«Если Квинси вернётся в «Спартак», то ему будет очень непросто вписаться в этот состав. Не уверен, что он сможет усилить красно-белых, учитывая его состояние. То, что он – хороший игрок спартаковского типа, всегда был важной фигурой клуба, здесь я даже не сомневаюсь. Просто прошло немало времени, поэтому сейчас тяжело оценить его форму», – приводит слова Непомнящего «Советский спорт».

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.