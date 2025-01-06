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РФС собирается принять участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в 2025 году

РФС собирается принять участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в 2025 году
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Президент РФС Александр Дюков сообщил, что Российский футбольный союз намерен принять участие в конгрессах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

«Если будет такая возможность, то Российский футбольный союз примет участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в 2025 году», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Конгресс УЕФА пройдет 3 апреля в Белграде. Конгресс ФИФА состоится 15 мая в Парагвае. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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