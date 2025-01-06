Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о матче с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался о ничьей «красных дьяволов» с «Ливерпулем» (2:2) в рамках 20-го тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» явился. Они показали немного страсти. Недавно они сделали это и в игре с «Манчестер Сити». Однако аргумент в пользу этого заключается в том, что вы не можете просто выбрать, когда прийти на игру «Манчестер Юнайтед».

Не думаю, что кто-то мог предсказать, что они забьют «Ливерпулю» два гола или почти забьют в конце. Но главное, что они должны подтвердить эту игру», — приводит слова Кина Sky Sports.

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 46 очков после 19 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.