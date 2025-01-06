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Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о матче с «Ливерпулем»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о матче с «Ливерпулем»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался о ничьей «красных дьяволов» с «Ливерпулем» (2:2) в рамках 20-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52'     1:1 Гакпо – 59'     2:1 Салах – 70'     2:2 Диалло – 80'    

«Манчестер Юнайтед» явился. Они показали немного страсти. Недавно они сделали это и в игре с «Манчестер Сити». Однако аргумент в пользу этого заключается в том, что вы не можете просто выбрать, когда прийти на игру «Манчестер Юнайтед».

Не думаю, что кто-то мог предсказать, что они забьют «Ливерпулю» два гола или почти забьют в конце. Но главное, что они должны подтвердить эту игру», — приводит слова Кина Sky Sports.

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 46 очков после 19 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.

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