Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Химок» Филин: результат в первой части РПЛ неприемлемый, хотелось бы большего

Игрок «Химок» Филин: результат в первой части РПЛ неприемлемый, хотелось бы большего
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Химок» Александр Филин оценил результаты своей команды в первой части сезона РПЛ. Подмосковный клуб ушёл на зимний перерыв на 13-м месте в таблице чемпионата.

«Мы сейчас находимся в зоне стыковых матчей. Это неприемлемый результат для нас. В любом случае хотелось бы большего и закончить первую часть РПЛ хотя бы в десятке», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

Таблица РПЛ
Материалы по теме
Как футболисты РПЛ встретили Новый год? Множество милых фото!
Как футболисты РПЛ встретили Новый год? Множество милых фото!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android