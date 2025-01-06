Игрок «Химок» Филин: результат в первой части РПЛ неприемлемый, хотелось бы большего

Футболист «Химок» Александр Филин оценил результаты своей команды в первой части сезона РПЛ. Подмосковный клуб ушёл на зимний перерыв на 13-м месте в таблице чемпионата.

«Мы сейчас находимся в зоне стыковых матчей. Это неприемлемый результат для нас. В любом случае хотелось бы большего и закончить первую часть РПЛ хотя бы в десятке», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».