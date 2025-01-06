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Представитель Захаряна: Арсен только восстановился, но в «Сосьедаде» на него рассчитывают

Представитель Захаряна: Арсен только восстановился, но в «Сосьедаде» на него рассчитывают
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Геннадий Голубин, являющийся представителем российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о первом попадании футболиста в заявку своего клуба в нынешнем сезоне на матч 1/16 финала Кубка Испании с «Понферрадиной» (2:0). Отметим, что россиянин так и не появился на поле.

Кубок Испании . 1/16 финала
05 января 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Понферрадина
Понферрада
Окончен
0 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Оярсабаль – 54'     0:2 Мендес – 69'    

«Арсен чувствует себя хорошо. Эмоционально — тоже, раз попал в заявку и тренируется, готов себя проявлять. На Захаряна рассчитывают в «Реале Сосьедад». Понятно, что хочется видеть его на поле, но он так много пропустил и только восстановился. Всё будет», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян пропустил первую половину сезона-2024/2025 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

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