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Кафанов рассказал, обсуждают ли в сборной возможное возвращение на международную арену

Кафанов рассказал, обсуждают ли в сборной возможное возвращение на международную арену
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, обсуждают ли в национальной команде возможное возвращение к международным турнирам.

— По силам было обыграть сборную Польши, а затем победителя пары Чехия — Швеция в отборе на чемпионат мира — 2022?
— Если учесть, что в семи матчах при Валерии Карпине было только одно поражение — от хорватов, серебряных призёров чемпионата мира, и что эти матчи должны были быть проведены в России, при поддержке наших болельщиков, то шансы были большие.

— Тренерский штаб сборной России обсуждает вопрос, когда нас могут вернуть?
— Нет, — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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