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Защитник «Сочи» Магаль: надеюсь, проведём ударную вторую часть и выйдем в РПЛ

Защитник «Сочи» Магаль: надеюсь, проведём ударную вторую часть и выйдем в РПЛ
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Защитник «Сочи» Руслан Магаль высказался о турнирных амбициях своей команды. По итогам первой части сезона южный клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги.

«Мы могли и должны были быть выше в Первой лиге. Но только перед зимней паузой нашли взаимопонимание друг с другом и набрали хорошую форму. Последние полтора месяца показывали неплохой результат и игру. Поначалу привыкали друг к другу, а некоторые ребята к чемпионату. Я и другие знают Первую лигу, а иностранцам надо было понять, что это такое. Надеюсь, проведём ударную вторую часть и выйдем в РПЛ», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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