Первый тренер Сафонова: не думаю, что Матвей сильно рад первому трофею в «ПСЖ»

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировал на победу парижан в Суперкубке Франции. Накануне «ПСЖ» обыграл «Монако» (1:0), Сафонов провёл матч в запасе.

«Конечно, я рад за Матвея. Но хотелось бы, чтобы он играл в этом матче за Суперкубок Франции. Тогда эмоции были бы ярче. Не думаю, что Матвей и сам сильно рад. Зная его характер, отношение… Конечно, ему приятно выиграть первый трофей в карьере, но было бы ещё лучше, если бы он играл. Без этого эмоции притупляются. Доннарумму надо продавать как можно дороже. Думаю, поэтому сейчас он играет чаще. «ПСЖ» этого хотят. Тогда клуб, конечно, приобретёт замену, но будет рассчитывать на Сафонова», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.