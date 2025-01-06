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«Хочу уточнить, что я полностью здоров». Марио Балотелли — об игровом времени в «Дженоа»

«Хочу уточнить, что я полностью здоров». Марио Балотелли — об игровом времени в «Дженоа»
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34-летний нападающий «Дженоа» Марио Балотелли выступил с заявлением о своём текущем состоянии на фоне малого игрового времени в клубе после прихода Патрика Виейра на пост главного тренера.

«Хочу уточнить, что я полностью здоров и что благодаря богу у меня нет никаких проблем. Я предупреждаю об этом на случай, если в будущем будут говорить глупости, как это уже случалось в подобных ситуациях в прошлом. Целую всех и вперёд, «Дженоа», — написал Балотелли на своей странице в соцсетях.

Балотелли присоединился к «Дженоа» в конце октября в качестве свободного агента. За этот период 34-летний игрок принял участие в шести матчах Серии А, в которых провёл на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями.

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