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В РФС рассказали, с какой европейской сборной может сыграть Россия в 2026 году

В РФС рассказали, с какой европейской сборной может сыграть Россия в 2026 году
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, с какой европейской сборной может сыграть национальная команда России в 2026 году. По словам Митрофанова, РФС ведёт переговоры с Венгрией.

«Мы общались и обсуждали этот вопрос с Федерацией футбола Венгрии. Тогда было понятно, что в 2025 году с меньшей долей вероятности [возможно провести такой матч]. У Венгрии всё-таки достаточно сильная сборная, у неё большие шансы в отборе на ЧМ. Зато в 2026 году есть больше вероятности сыграть с венграми», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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