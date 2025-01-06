В РФС рассказали, с какой европейской сборной может сыграть Россия в 2026 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, с какой европейской сборной может сыграть национальная команда России в 2026 году. По словам Митрофанова, РФС ведёт переговоры с Венгрией.

«Мы общались и обсуждали этот вопрос с Федерацией футбола Венгрии. Тогда было понятно, что в 2025 году с меньшей долей вероятности [возможно провести такой матч]. У Венгрии всё-таки достаточно сильная сборная, у неё большие шансы в отборе на ЧМ. Зато в 2026 году есть больше вероятности сыграть с венграми», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).