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Игрок «ПСЖ» Дембеле — о Суперкубке: небольшой сбор и такой финал сплачивают команду

Игрок «ПСЖ» Дембеле — о Суперкубке: небольшой сбор и такой финал сплачивают команду
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Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высказался об атмосфере в коллективе после победы парижского клуба над «Монако» со счётом 1:0 в матче за Суперкубок Франции, который проходил в Катаре. Вингер забил победный мяч на 90+2-й минуте.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Дембеле – 90+2'    

«У нас впереди несколько важных встреч. Эта победа придаст нам много уверенности, она подтолкнёт нас вперёд. Мы все думаем о «Манчестер Сити», но перед этим нужно выиграть ещё несколько матчей.

Такие моменты, когда ты проводишь три или четыре дня с командой, немного сближают тебя. Я также испытал это со сборной. Мы — сплочённая команда. Такой небольшой сбор и такой финал сплачивают команду. Надеюсь, что мы сможем выиграть титулы и попасть в Лигу чемпионов.

В начале сезона я поспорил с друзьями, что забью 10 голов во всех соревнованиях. Я поставил перед собой задачу. Надеюсь, забью ещё больше голов», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

Всего в нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 21 матче «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал семь голевых передач.

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