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Спортдиректор «Целе»: Никита Иосифов — игрок с большим потенциалом

Спортдиректор «Целе»: Никита Иосифов — игрок с большим потенциалом
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Спортивный директор словенского клуба «Целе» Геннадий Голубин высказался о выступлениях российского полузащитника Никиты Иосифова.

«Никита Иосифов выглядит хорошо. Были проблемы с заявкой, поэтому не получилось много сыграть. Но мы в «Целе» на него рассчитываем, Никита — игрок с большим потенциалом. Думаю, скоро будет играть в плей-офф Лиги конференций», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

23-летний Иосифов стал игроком «Целе» в августе 2024 года. В нынешнем сезоне воспитанник «Локомотива» принял участие в четырёх матчах словенского клуба, в которых отметился двумя результативными передачами.

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