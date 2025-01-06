Спортдиректор «Целе»: Никита Иосифов — игрок с большим потенциалом

Спортивный директор словенского клуба «Целе» Геннадий Голубин высказался о выступлениях российского полузащитника Никиты Иосифова.

«Никита Иосифов выглядит хорошо. Были проблемы с заявкой, поэтому не получилось много сыграть. Но мы в «Целе» на него рассчитываем, Никита — игрок с большим потенциалом. Думаю, скоро будет играть в плей-офф Лиги конференций», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

23-летний Иосифов стал игроком «Целе» в августе 2024 года. В нынешнем сезоне воспитанник «Локомотива» принял участие в четырёх матчах словенского клуба, в которых отметился двумя результативными передачами.