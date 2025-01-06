Хамес Родригес собирается расторгнуть контракт с «Райо Вальекано» — Романо

33-летний колумбийский полузащитник Хамес Родригес может покинуть «Райо Вальекано» в качестве свободного агента в ближайшие дни, сообщает известный журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в данный момент между сторонами ведутся переговоры о расторжении контракта.

Ранее в СМИ сообщалось, что колумбиец может стать игроком клуба «Америка» из Мексики.

Напомним, игрок перешёл в «Райо Вальекано» в начале текущего сезона. В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах в составе испанского клуба во всех турнирах и отметился одной результативной передачей, проведя на поле в общей сложности 205 минут.