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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу заявил, что гордится своими игроками

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу заявил, что гордится своими игроками
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу похвалил свою команду после поражения в матче 20-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Соланке – 4'     1:1 Гордон – 6'     1:2 Исак – 38'    

«Перед игроками стояла непростая задача. Они старались играть в наш футбол, были агрессивными и создавали моменты у ворот соперника. Я очень горжусь своими парнями, мы провели отличный матч», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

Напомним, матч между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» состоялся 4 января. Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Ньюкасл Юнайтед». Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» набрал 24 очка в 20 матчах и расположился на 11-й строчке в английской Премьер-лиге. «Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков за аналогичное количество встреч.

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