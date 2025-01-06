Бояринцев: у спортсменов из России проходят хорошие годы, но рано или поздно нас вернут

Известный российский экс-футболист Денис Бояринцев высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Внутренний чемпионат идёт своим чередом. Конечно, без еврокубков и международных турниров тяжело давать оценки. Мы потихоньку двигаемся и развиваемся, а также появляются молодые футболисты, которые получают шанс и пользуются им. Объективную оценку можно поставить, когда вернёмся на международную арену.

Рано или поздно Россию вернут. Но сложно сказать, смогут ли это сделать уже в следующем году. Любые ситуации всегда заканчиваются и разрешаются, поэтому мы вернёмся. Единственный минус, что у ребят проходят хорошие годы. Для спортсменов, не только футболистов, каждый сезон является очень важным, ведь годы идут. Чем быстрее мы вернёмся, тем лучше. Хочется, чтобы спортсмены в свои лучшие годы проявили себя наравне с сильнейшими», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.