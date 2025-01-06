Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал, какую пенсию получает

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов ответил на вопрос о размере своей пенсии.

— Вы же ещё не стали пенсионером?

— Стал.

— Какая пенсия у бывшего спортсмена?

— 28 тысяч рублей.

— Как думаете, это достойная сумма?

— Если учесть, что из зарплаты отдавал государству в разы больше, думаю, что и пенсия могла быть тоже более достойной. Просто объяснили, что есть какой-то потолок, выше которого не положено платить, — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Кафанову 64 года, тренером вратарей «Ростова» он работает с 2022 года. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Ростов» находится на седьмом месте. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».