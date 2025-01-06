Ковтун: Хлусевичу нужно искать варианты, он должен играть

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о будущем Даниила Хлусевича. Ранее появлялись слухи о возможном уходе футболиста из московского клуба. Ковтун посоветовал Хлусевичу искать новые варианты продолжения карьеры.

«Когда Хлусевич выходил на поле, играл достаточно уверенно. Но всегда бывает: новый главный тренер, другие требования, ротация состава. Хлусевич должен играть — другого варианта тут быть не может. Думаю, был разговор о том, что Даниил будет играть мало. Понятно, что ему надо искать варианты. Сейчас это и проговаривается», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.