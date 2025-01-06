Агент Бийола оценил вероятность ухода экс-игрока ЦСКА из «Удинезе» этой зимой

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» и сборной Словении Яки Бийола, оценил вероятность трансфера футболиста в текущее зимнее трансферное окно. Ранее стало известно об интересе миланского «Интера» к экс-игроку ЦСКА.

«Якой давно интересуются ведущие клубы, в том числе из Италии, но маловероятно, что этой зимой он покинет «Удинезе». Вся информация о возможном переходе в европейский топ-клуб, что публикуется сейчас – это слухи. Если и состоится такой трансфер, то, скорее всего, летом», — приводит слова Чибежа Metaratings.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А словенец провёл 17 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Ещё три раза футболист выходил на поле в матчах Кубка Италии, где забил один мяч. По версии интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость Яки Бийола составляет € 18 млн.