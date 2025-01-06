Мбаппе отреагировал на то, что его признали лучшим игроком «Реала» в декабре

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на то, что его признали лучшим футболистом команды по итогам декабря.

«Я хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что они проголосовали за меня, это очень важно. Декабрь был отличным месяцем для меня и для команды, потому что мы выиграли трофей [Межконтинентальный кубок], много матчей в чемпионате и важный матч Лиги чемпионов», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «Реала».

В декабре Мбаппе провёл шесть матчей за «Реал», в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. Всего в текущем сезоне чемпионата Испании футболист провёл 16 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил две голевые передачи. Также на его счету шесть игр, два гола и одна результативная передача в Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в € 180 млн.