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Экс-игрок «Барселоны» Патрик Клюйверт возглавил сборную Индонезии — Романо

Экс-игрок «Барселоны» Патрик Клюйверт возглавил сборную Индонезии — Романо
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Бывший футболист «Барселоны», «Милана» и сборной Нидерландов Патрик Клюйверт возглавил сборную Индонезии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, соглашение между сторонами рассчитано на два года с возможностью продления ещё на 24 месяца. Сообщается, что официальная презентация специалиста состоится 12 января.

Последним местом работы Клюйверта был турецкий клуб «Адана Демирспор». Ранее он на протяжении двух лет тренировал сборную Кюрасао. Во время карьеры игрока Клюйверт выступал за такие команды, как «Аякс», «Милан», «Барселона», «Ньюкасл», «Валенсия», ПСВ и «Лилль».

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