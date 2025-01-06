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Родригао может покинуть «Зенит» зимой из-за возвращения Дркушича

Родригао может покинуть «Зенит» зимой из-за возвращения Дркушича
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Защитник Родригао может покинуть санкт-петербургский «Зенит» в это трансферное окно из-за возвращения Ваньи Дркушича. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

По информации источника, в петербургском клубе разочаровались игрой бразильца и по этой причине приняли решение вернуть из аренды Дркушича. Действующий контракт Родригао с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. За сине-бело-голубых футболист выступает с 2022-го.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Ростов» находится на седьмом месте. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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