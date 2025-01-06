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Владимир Федотов высказался об отсутствии работы после ухода из ЦСКА

Владимир Федотов высказался об отсутствии работы после ухода из ЦСКА
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Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов высказался об отсутствии работы после ухода из московского клуба. Федотов покинул армейцев летом прошлого года.

«В последнее время было не до мыслей о работе. Происшествия в семье, в том числе и трагические. Но сейчас мы работаем, смотрим, занимаемся аналитикой. Не вижу смысла рассказывать о конкретных предложениях от команд: всё это любит тишину. Очень много было непроверенной информации. Но мне, как и любому тренеру, хочется получить новый вызов и бороться за высокие места», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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