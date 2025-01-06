Владимир Федотов высказался об отсутствии работы после ухода из ЦСКА

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов высказался об отсутствии работы после ухода из московского клуба. Федотов покинул армейцев летом прошлого года.

«В последнее время было не до мыслей о работе. Происшествия в семье, в том числе и трагические. Но сейчас мы работаем, смотрим, занимаемся аналитикой. Не вижу смысла рассказывать о конкретных предложениях от команд: всё это любит тишину. Очень много было непроверенной информации. Но мне, как и любому тренеру, хочется получить новый вызов и бороться за высокие места», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.