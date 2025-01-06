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Павел Яковлев: Промес может помочь побороться «Спартаку» за чемпионство

Павел Яковлев: Промес может помочь побороться «Спартаку» за чемпионство
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Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев поделился мыслями о возможном возвращении нидерландского нападающего Квинси Промеса, ныне выступающего за «Дубай Юнайтед», в стан красно-белых.

«Достаточно хорошо отношусь к этой новости. В принципе, легенда для нашего клуба, можно так сказать, последних лет. Я думаю, у него есть желание вернуться и поиграть за «Спартак». Всё-таки он не раз говорил, что «Спартак» — это родной клуб. И для красно-белых Квинси был бы ещё одной вариацией в атаке, которая сделала бы команду только сильнее.

Единственное, нет понимания, насколько он сейчас психологически устойчив. Я считаю, что он может помочь побороться «Спартаку» за чемпионство. Думаю, что Промес соскучился по России, и он неоднократно говорил, что хочет вернуться. Квинси большое количество лет провёл здесь, много матчей сыграл за «Спартак». Наверное, если он и вернётся, то только в «Спартак», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

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