Игрок «Милана» Рейндерс поделился ожиданиями от финала Суперкубка с «Интером»

Полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс поделился ожиданиями от предстоящего финального матча за Суперкубок Италии с «Интером». Встреча состоится сегодня, 6 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК Интер М Милан Не начался Милан Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы должны провести матч так же, как и предыдущий, показав, что «Милан» — лучшая команда. Я не могу дождаться этого матча. Это мой первый финал здесь, и я хочу выиграть свой первый трофей с «Миланом». Это важно для меня, но прежде всего для клуба. Мы все хотим выиграть трофей для «Милана».

Мы должны бороться и показать, на что мы способны. Думаю, мы уже показали это против «Интера» в начале сезона, и мы должны доказать, что мы лучшая команда в Милане», — приводит слова Рейндерса Milan News.