Наумов: процесс возвращения России на международную арену точно затянется на четыре года

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов спрогнозировал, на сколько затянется процесс возвращения российских клубов и сборных на международную арену. Он считает, что полноценно принимать участие в турнирах ФИФА и УЕФА Россия сможет не раньше, чем через четыре года.

«Россия точно не вернётся на международную арену в следующем году. Этот процесс затянется надолго — точно года на четыре. В изоляции нужно растить свою молодёжь, находить хороших спарринг-партнёров и всё равно проводить международные игры. Другого выхода не вижу», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.