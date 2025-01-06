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Наумов: процесс возвращения России на международную арену точно затянется на четыре года

Наумов: процесс возвращения России на международную арену точно затянется на четыре года
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов спрогнозировал, на сколько затянется процесс возвращения российских клубов и сборных на международную арену. Он считает, что полноценно принимать участие в турнирах ФИФА и УЕФА Россия сможет не раньше, чем через четыре года.

«Россия точно не вернётся на международную арену в следующем году. Этот процесс затянется надолго — точно года на четыре. В изоляции нужно растить свою молодёжь, находить хороших спарринг-партнёров и всё равно проводить международные игры. Другого выхода не вижу», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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