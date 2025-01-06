Мбаппе: «Реал» и я в хорошей форме, мы должны выиграть все матчи

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что находится в хорошей форме. Также он высоко оценил функциональное состояние своей команды в начале 2025 года. Француз отметил, что «Королевский клуб» постарается выиграть все оставшиеся матчи в текущем сезоне.

«Команда и я сам находимся в хорошей форме. Мы начали год очень хорошо, с трудного матча с «Валенсией», который нам удалось выиграть, и теперь мы переходим к другим соревнованиям. Мы надеемся, что сможем побеждать и играть хорошо. Матчей много, но, как говорят в клубе, мы должны выиграть все, и мы будем бороться», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «Реала».