Корнеев назвал фаворита финала Суперкубка Италии между «Интером» и «Миланом»

Бывший российский футболист Игорь Корнеев назвал фаворита финала Суперкубка Италии по футболу между «Интером» и «Миланом».

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК Интер М Милан Не начался Милан Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

«Милан», по сути, одна из самых нестабильных команд. У них произошла смена тренера. В связи с этим, наверное, эмоциональный подъём будет на высоком уровне ближайшие неделю‑две. Но «Интер» фаворит. Повторюсь, это наиболее стабильная команда в плане игры. Если Лаутаро Мартинес не забивает, значит, кто‑то ещё будет это делать», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Интером» и «Миланом» состоится сегодня, 6 января. Миланское дерби пройдёт на нейтральном стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Напомним, в полуфинале Суперкубка Италии «Интер» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0. «Милан», в свою очередь, оставил за бортом турнира «Ювентус» — 2:1. Все матчи проходили в Саудовской Аравии.