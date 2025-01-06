Клаудио Раньери прокомментировал победу «Ромы» в римском дерби

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (2:0).

«Я согласен, что теперь мы команда, каждый понимает, что он должен делать и как помогать друг другу. Мы можем поддерживать эту форму, что очень важно, и теперь мы должны продолжать в том же духе. После неудачной первой половины сезона для «Ромы» мы должны доказать, что мы прошли через туннель, и теперь нам нужно начать видеть солнечный свет. Нам нужно отличное выступление в матче с «Болоньей», потому что было бы действительно ужасно поехать в Болонью и не повторить этот результат. Результат может зависеть от множества факторов, но главное, чтобы мы боролись так же упорно, как и с «Лацио».

Тренер должен обеспечить противовес в дерби, так что, если игроки слишком возбуждены, он должен успокоить ситуацию, и наоборот. Тренер не добавляет ничего лишнего к уравнению. Я просто стараюсь, чтобы игроки сохраняли спокойствие и выкладывались на поле по полной. Я был разочарован, потому что дерби проходило так спокойно и мы не должны были его так заканчивать», — приводит слова Раньери Football Italia.