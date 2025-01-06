Кафанов охарактеризовал Карпина двумя словами

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов охарактеризовал главного тренера жёлто-синих и национальной команды Валерия Карпина двумя словами.

«Неуёмная энергия. Может работать сутками без перерыва. Невероятная уверенность в себе, которая передаётся игрокам. Никогда не унывает после поражений. За тот период, что мы работаем вместе с Валерием Георгиевичем, он стал тренером, который может решать самые большие задачи. Мне с ним работается легко и комфортно», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Кафанову 64 года, тренером вратарей «Ростова» он работает с 2022 года. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Ростов» находится на седьмом месте. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».