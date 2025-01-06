Кристиан Вьери — о Суперкубке Италии: на бумаге «Интер» фаворит, но «Милан» жив

Бывший нападающий «Милана» и «Интера» Кристиан Вьери поделился мыслями о предстоящем миланском дерби в финальном матче за Суперкубок Италии. Встреча состоится сегодня, 6 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК Интер М Милан Не начался Милан Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

«На бумаге вы говорите, что «Интер» фаворит, но прецедент в лиге учит, что некоторые матчи не имеют прогноза. Дерби даёт мотивацию и энергию, которые выходят за рамки объективного значения.

У «Милана» есть важные качества в составе. И он жив, что самое важное для Консейсау. Сержиу — большой друг, особенный и весёлый человек. Ему нужны скорость, темп, интенсивность и преданность делу. Он требует от своих игроков максимума, не делая скидок тем, кто не выкладывается полностью», — приводит слова Вьери Milan News.