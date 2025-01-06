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Кристиан Вьери — о Суперкубке Италии: на бумаге «Интер» фаворит, но «Милан» жив

Кристиан Вьери — о Суперкубке Италии: на бумаге «Интер» фаворит, но «Милан» жив
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Бывший нападающий «Милана» и «Интера» Кристиан Вьери поделился мыслями о предстоящем миланском дерби в финальном матче за Суперкубок Италии. Встреча состоится сегодня, 6 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На бумаге вы говорите, что «Интер» фаворит, но прецедент в лиге учит, что некоторые матчи не имеют прогноза. Дерби даёт мотивацию и энергию, которые выходят за рамки объективного значения.

У «Милана» есть важные качества в составе. И он жив, что самое важное для Консейсау. Сержиу — большой друг, особенный и весёлый человек. Ему нужны скорость, темп, интенсивность и преданность делу. Он требует от своих игроков максимума, не делая скидок тем, кто не выкладывается полностью», — приводит слова Вьери Milan News.

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