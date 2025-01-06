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Гришин: мы ругаем РПЛ, но та же ситуация происходит в лигах Испании, Германии и Италии

Гришин: мы ругаем РПЛ, но та же ситуация происходит в лигах Испании, Германии и Италии
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Бывший российский футболист Александр Гришин поделился мнением о чемпионате России.

«Я смотрю чемпионат России с удовольствием. Где-то бывают хорошие и качественные матчи, как «Динамо» — ЦСКА или «Спартак» — «Краснодар». А бывают игры, которые тяжело смотреть. Мы ругаем свою лигу, но такая же ситуация происходит в чемпионатах Испании, Германии и Италии. Там в основном смотрят матчи с «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико». А следить за условной «Осасуной» невозможно, ведь она идёт на последнем месте. Может, мы не дотягиваем до топовых чемпионатов, но там на то и играют лучшие футболисты мира», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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