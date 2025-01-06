Червиченко: России не хватает европейского футбола, но РПЛ смотрят с удовольствием

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил уровень Российской Премьер-Лиги. Он считает, что РПЛ — интересный чемпионат, в котором есть интрига.

«У нас интересный чемпионат, в котором есть интрига, его все смотрят с удовольствием. Самое главное, что активно платят за просмотры. Конечно, немного не хватает европейского футбола, но нельзя сказать, что из-за его отсутствия мы умираем и страдаем. У нас все соревнования проходят интересно. Думаю, в силу сложившихся политических обстоятельств всё достаточно неплохо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.