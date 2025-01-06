Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: России не хватает европейского футбола, но РПЛ смотрят с удовольствием

Червиченко: России не хватает европейского футбола, но РПЛ смотрят с удовольствием
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил уровень Российской Премьер-Лиги. Он считает, что РПЛ — интересный чемпионат, в котором есть интрига.

«У нас интересный чемпионат, в котором есть интрига, его все смотрят с удовольствием. Самое главное, что активно платят за просмотры. Конечно, немного не хватает европейского футбола, но нельзя сказать, что из-за его отсутствия мы умираем и страдаем. У нас все соревнования проходят интересно. Думаю, в силу сложившихся политических обстоятельств всё достаточно неплохо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Самые дорогие игроки в истории каждого клуба РПЛ. Где они сейчас?
Самые дорогие игроки в истории каждого клуба РПЛ. Где они сейчас?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android