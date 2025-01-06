Роман Широков рассказал, какой клуб АПЛ им интересовался

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков рассказал, какой иностранный клуб интересовался им в бытность футболистом. По словам Романа, были разговоры об английском «Борнмуте», однако до официального предложения дело не дошло.

«Предложения от иностранных команд? Чтобы официально кто-то предлагал, я не слышал. На уровне разговоров было что-то, но это несерьёзно по большому счёту. Кто конкретно интересовался? Якобы «Борнмут». Это был 2015 год», – приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, в 2015 году «Борнмутом» владел российский бизнесмен Максим Дёмин. Широков в 2015 году выступал за московский «Спартак».