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Роман Широков рассказал, какой клуб АПЛ им интересовался

Роман Широков рассказал, какой клуб АПЛ им интересовался
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Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков рассказал, какой иностранный клуб интересовался им в бытность футболистом. По словам Романа, были разговоры об английском «Борнмуте», однако до официального предложения дело не дошло.

«Предложения от иностранных команд? Чтобы официально кто-то предлагал, я не слышал. На уровне разговоров было что-то, но это несерьёзно по большому счёту. Кто конкретно интересовался? Якобы «Борнмут». Это был 2015 год», – приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, в 2015 году «Борнмутом» владел российский бизнесмен Максим Дёмин. Широков в 2015 году выступал за московский «Спартак».

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